Для противодействия российским ударным дронам в Нацгвардии создали более 250 огневых и около 130 мобильных групп.

"В рамках противодействия ударным дронам было создано. Более 250 огневых и около 130 мобильных огневых групп. Уже есть результаты в Южнобужском операционном районе", - рассказал директор Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович.

Уршалович подчеркнул, что Нацгвардия обеспечивает оборону 302 важных государственных объектов, 41 объекта органа государственной власти и 94 объекта критической инфраструктуры.

Кроме того, директор Департамента планирования подчеркнул, что украинские гвардейцы помогают стабилизировать ситуацию с безопасностью на только что освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областях.

Генеральный штаб ВСУ считает , что вероятность попытки наступления с территории Беларуси растет из-за агрессивных заявлений и действий руководства России и Беларуси.

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