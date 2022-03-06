Для противодействия лжи оккупантов: в приложении "Дия" появилась онлайн-трансляция украинских каналов
Приложение "Дия" совместно со стриминговым сервисом Megogo запускает трансляцию украинского телевидения для противодействия блокированию каналов Украины оккупантами и распространению лжи РФ
Об этом заявила Минцифра.
"Чтобы не позволить оккупантам блокировать наше телевидение и сеять ложь, вместе со стриминговым сервисом Megogo запускаем онлайн-трансляцию украинских телеканалов в приложении "Дия" - "Дия.TV"", - сообщили в министерстве.
Благодаря "Дии.TV" украинцы получат бесплатный доступ к новостям в любом месте и в любое время.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить приложение "Дия", в разделе "Услуги" выбрать "Дия.TV", и трансляция начнется автоматически. Она доступна пользователям IOS и Android.
Сейчас "Дия.TV" транслирует марафон единства "Мы сильны вместе", к которому присоединились ведущие украинские телеканалы. Со временем появятся детский контент, развлекательные и информационные программы.
"Оставайтесь в курсе украинских новостей, будьте с Дией, берегите себя и Украину.
Победа близко!", - отметили в Минцифре.
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