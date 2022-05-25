Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг постоянно обстреливает Николаев, села и городки, расположенные вблизи Николаева. Это постоянная его тактика – бить по гражданскому населению, по жилым кварталам. Ситуация напряженная. Враг пока концентрируется. Основные его задачи – это работа на Востоке по выходу на админграницы. Мы видим, что у них все туго идет. Враг может в любой момент перенаправить свои усилия на Юг", - подчеркнул Костенко.

Также полковник СБУ добавил, что враг будет пытаться "продавить" Восток.

"Я считаю, что он будет пытаться продавить до конца Восток, но есть информация, что враг начинает перебрасывть на Юг более тяжелую технику. Это может способствовать тому, что наши войска выбили и сожгли много их техники, для концентрации войск и для дальнейшего прорыва". Враг пытается наращивать достаточно сил и средств, чтобы иметь возможность пойти на Николаев и Одессу", - подчеркнул Костенко.

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