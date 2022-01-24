Для прохождения отопительного сезона: ДТЭК Ахметова дополнительно приобрел 4 судна с американским углем
Компания ДТЭК Рината Ахметова дополнительно приобрела 4 судна угля класса "Панамакс" из США и Колумбии, которые пополнят составы украинских ТЭС
Об этом сообщает пресс- служба ДТЭК Энерго.
"Новые поставки с углем из США и, происхождением из Колумбии, прибудут в Украину в течение февраля-марта. Таким образом, на сегодняшний день общее количество поставок компанией морем увеличено до 13 судов, а объем импортного угля - до 858 тыс. тонн", - отметили в компании.
На 24 января ДТЭК поставил в Украину 9 судовых партий с углем из Колумбии и США, что позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тыс. тонн.
В сентябре-декабре 2021 года ДТЭК поставил 880 тыс. тонн угля, а общие объемы уже законтрактованного компанией импортного топлива превысили 1,3 млн. тонн.
"Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам удалось договориться о новых судовых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и морозов, когда резко увеличивается потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку", - говорится в сообщении.
- Напомним, 23 декабря 2021 года ДТЭК Ахметова приобрел дополнительные 150 тыс. тонн угля из США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.36
- Актуальное
- Важное