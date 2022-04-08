Для приюта украинских беженцев предложили усадьбу XVIII века на юге Ирландии

Об этом сообщает Irish Examiner.



Дом XVIII века в последние годы использовался как место для заседаний городского суда, пока в здании суда был ремонт. До этого это был коллекционный дом, которым управлял римско-католический религиозный орден Миссионеры Святого Сердца.



По словам мэра Джо Келли, это последняя недвижимость, которая была добавлена в список приютов в Уотерфорде. Кроме жилищного кризиса, который есть в городе, он будет "перегружен" наплывом украинских беженцев, сказал он.



Спортивный зал в Дангарване и общественный зал на окраине Уотерфорда используются как временное жилье для беженцев.



"Усадьба рассчитана на около 30 человек и будет хорошим помещением, она расположена на автобусном маршруте и окружена садами, что хорошо с точки зрения психического здоровья. Помещения на окраине имеют другие стандарты, поскольку это спортивный зал, но в этой чрезвычайной ситуации все зависит от наплыва людей. Речь идет о попытке предоставить людям крышу над головой и обеспечить безопасность. Они не идеальны, но мы находимся в ситуации войны, и это лучшее, что можно предложить на этот момент", - сказал мэр.

Напомним, ведущие медиа Ирландии объединились , чтобы начать общественную кампанию по сбору денег для помощи Украине.