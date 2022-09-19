English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Для применения ядерного оружия нужно не бояться умереть, а это не о Путине, - нардеп Осадчук
Эксклюзив

Для применения ядерного оружия нужно не бояться умереть, а это не о Путине, - нардеп Осадчук

19 сентября, 2022 понедельник
14:04
война с Россией

Народный депутат Андрей Осадчук убежден, что российский диктатор Владимир Путин не способен применить даже тактическое ядерное оружие, потому что он переживает за свою жизнь

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Для того чтобы применить даже тактическое ядерное оружие, нужно не бояться умереть за свои убеждения, нужно не бояться умереть на поле боя. Это не о Путине. Это существо хочет жить вечно, он ужасно переживает за состояние своего здоровья, поэтому он не является полководцем, он не является лидером армии, он является обычным агентом КГБ, который, как кто-то хорошо писал, попал по пролетарской квоте в ту организацию, он просто занимается шантажом, то, что он хорошо умеет, отрабатывал десятилетиями в своей практике. .Я не исключаю, что все может произойти в этом мире, но риск применения ядерного оружия, по моему мнению, мал. Это не тот путь, которым может закончиться эта война", - сказал Осадчук.

Нардеп не исключает, что война РФ против Украины вполне может окончиться смертью российского диктатора Владимира Путина.

"Эта война может закончиться тем, что Путина убьют свои же люди, я не исключаю такой возможности. Для этого нужно больше успехов украинской армии, для этого нужно очевидность коллапса кампании РФ в Украине, безусловно сюда входит освобождение Херсона, разгром группировки РФ на правом берегу.И именно поэтому они дерутся на правом берегу, потому что как только они отступят, это приблизит конец не только правления Путина, а возможно и его жизни", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Владимир Путин
ядерное оружие
ядерная война
Читайте также:
Наталья Диденко
18 сентября, 2022 воскресенье
Значительно меньше осадков, местами туманы: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине на 19 сентября
Катерина Поліщук, Пташка
18 сентября, 2022 воскресенье
В сети появилось видео с пленной Пташкой из "Азовстали"
Андрей Марга
18 сентября, 2022 воскресенье
Венгрии – Закарпатье, Польши – Галичина, Румынии – Буковина: Эксглава МИД Румынии заявил, что Украина должна уступить территории
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.09
    Покупка 40.09
    Продажа 40.94
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
19 сентября
15:12
В этом году в Украине собрали 67 млн тонн зерна яровых культур, из них 45 млн тонн пойдет на экспорт
15:08
SpaceX показал, в каких странах не будет подключать интернет от Starlink. Среди них Россия
14:52
Футболист сборной Украины выругался из-за флага РФ в Берлине
14:47
В Кремле удовлетворены "суверенной позицией" Венгрии в ЕС, - Песков
14:40
Над Днепропетровщиной ПВО сбил российский беспилотник
14:25
СБУ задержала жительницу Черниговщины, которая за деньги передавала оккупантам данные о перемещении ВСУ
14:24
На Днепропетровщине под обстрел оккупантов попала 58-летняя женщина, которая ехала на велосипеде
14:04
"Тот же сценарий, что в Буче": в Кремле цинично прокомментировали массовые убийства в Изюме
13:59
Обновлено
Генасамблея ООН
"Руководство министерства не делало никаких заявлений по этому вопросу": в Минюсте прокомментировали материал The Guardian о предложении одобрить конфискацию российских активов
13:47
В результате провокации россиян часть Энергодара осталась без воды, - мэр
13:35
В России требуют дисквалифицировать тренера сборной Украины Петракова за высказывания о войне
13:30
Эксклюзив
РФ удерживает свою группировку на правом берегу Днепра исключительно по политическим мотивам, - нардеп Осадчук
13:28
Только 9 стран не пригласили на похороны Елизаветы II. Среди них Россия и Беларусь
13:21
Помощь в создании Фонда восстановления: Зеленский обсудил потенциальные направления сотрудничества с главой крупнейшей в мире инвесткомпании
13:20
Эксклюзив
Китай будет выращивать "собственно НАТО", - эксперт-международник Краев
13:04
Дмитрий Песков
В Кремле пригрозили "должным ответом" на попытку освободить Крым
12:50
Энергетический шантаж – последний козырь РФ, чтобы заставить ЕС прекратить поддержку Украины: Россия все поставила на карту, но проиграет, - The Wall Street Journal
12:49
Вживую
Похороны королевы: Британия и мир прощаются с Елизаветой II
12:39
Бринк ответила на упреки, что США хотят ослабления РФ, а не победы Украины
12:33
Эксклюзив
украина
Гнев и ненависть побуждают украинцев не к беспомощности, а к активным действиям, - аналитик Бурковский
12:32
Герман Галущенко
"Если наступит "ядерная зима", проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной": Галущенко призвал мир дать жесткий отпор России
12:27
Вступил в силу запрет на въезд россиян в Польшу и страны Балтии
12:06
Эксклюзив
Сила сети
12:04
Бриджит Бринк
Байден четко сказал, что использование РФ ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия, - посол США в Украине
11:57
Порошенко призвал освободить горючее для ВСУ от акцизов и предоставить льготы аграриям
11:46
Эксклюзив
Сергей Згурец
Есть несколько уровней эскалации использования тактического ядерного оружия, - Згурец
11:44
Экс-тренер "Шахтера" возглавил одного из лидеров АПЛ
11:38
SpaceX вывел на орбиту еще 54 спутника. Теперь интернет от Starlink доступен на всех континентах
11:37
Эксклюзив
На 2023 год в госбюджете заложено 26 млрд грн на восстановление поврежденной инфраструктуры, – исполнительный директор Ассоциации городов Украины
11:34
Оккупанты во второй раз похитили председателя Станиславской общины на Херсонщине
11:11
"Хлопок" в Луганской области: ВСУ уничтожили вражескую базу в Кадиевке
11:11
Украинская теннисистка Костюк выиграла первый титул WTA в карьере
11:10
Инфографика
Курс валют: цены на доллар и евро в обменниках 19 сентября
10:59
McDonalds возобновляет работу в Украине: первые три заведения откроют 20 сентября в Киеве
10:55
РФ отправила на войну в Украину уже около 3 тыс. заключенных. Кремль придумал для этого "законные" основания
10:35
талибан
ООН призвала талибов разрешить афганским девушкам посещать среднюю школу
10:30
Украина получила 600 тыс. доз вакцины против полиомиелита и 70 тыс. - против столбняка и дифтерии
10:30
Руслан Малиновский
Малиновский помог "Аталанте" выйти в лидеры чемпионата Италии
10:27
Новости компаний
Ferrexpo поддержала проект "Несокрушимая мама" фонда Маши Ефросининой
10:27
Эксклюзив
Тепла в Мариуполе не будет: из РФ везут 4,5 тыс. электрообогревателей, а проводка города не выдержит такого напряжения, - Андрющенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV