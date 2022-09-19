Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Для того чтобы применить даже тактическое ядерное оружие, нужно не бояться умереть за свои убеждения, нужно не бояться умереть на поле боя. Это не о Путине. Это существо хочет жить вечно, он ужасно переживает за состояние своего здоровья, поэтому он не является полководцем, он не является лидером армии, он является обычным агентом КГБ, который, как кто-то хорошо писал, попал по пролетарской квоте в ту организацию, он просто занимается шантажом, то, что он хорошо умеет, отрабатывал десятилетиями в своей практике. .Я не исключаю, что все может произойти в этом мире, но риск применения ядерного оружия, по моему мнению, мал. Это не тот путь, которым может закончиться эта война", - сказал Осадчук.

Нардеп не исключает, что война РФ против Украины вполне может окончиться смертью российского диктатора Владимира Путина.

"Эта война может закончиться тем, что Путина убьют свои же люди, я не исключаю такой возможности. Для этого нужно больше успехов украинской армии, для этого нужно очевидность коллапса кампании РФ в Украине, безусловно сюда входит освобождение Херсона, разгром группировки РФ на правом берегу.И именно поэтому они дерутся на правом берегу, потому что как только они отступят, это приблизит конец не только правления Путина, а возможно и его жизни", - отметил он.

17 сентября Байден пригрозил Путину последствиями в случае применения ядерного или химического оружия в Украине.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на предупреждение президента США Джо Байдена о последствиях применения ядерного оружия , посоветовал читать военную доктрину РФ

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что со времен Холодной войны в США существует ряд разных сценариев, связанных с контрдействиями на возможность применения Россией ядерного оружия.

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