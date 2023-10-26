Для препятствования гражданскому судоходству РФ использует захваченные в Крыму украинские мины, – ВМС
Для препятствования гражданскому судоходству в Черном море РФ применяет мины, захваченные в Крыму в 2014 году. Это нарушение законов и обычаев войны
Об этом " Суспільному " сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По его словам, Россия хочет подвинуть украинский хлеб на международном рынке.
"РФ очень донимает тот факт, что Украина восстанавливает гражданское судоходство, и то, что создан этот новый коридор, и то, что Россия не имеет на него официально влияния никакого и обошлись без договоренностей со страной-террористкой. Конечно, Россия не может так просто мимо этого пройти, ведь для них этот коридор является геополитическим инструментом, влияющим как на внутреннюю повестку, так и на внешней арене для них это очень важный фактор", - рассказал Плетенчук.
"Важен тот момент, что они довольно часто используют то минное вооружение, которое они захватили в 2014 году в украинском Крыму, которое номенклатурно является украинским минным вооружением", - добавил он.
Спикер ВМС подчеркнул, что действия РФ являются шантажом и противоречат Конвенции ООН по морскому праву.
- Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк говорила, что враг пытается дистанционно минировать район зернового коридора в Черном море.
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