Для препятствования гражданскому судоходству РФ использует захваченные в Крыму украинские мины, – ВМС

Об этом " Суспільному " сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, Россия хочет подвинуть украинский хлеб на международном рынке.

"РФ очень донимает тот факт, что Украина восстанавливает гражданское судоходство, и то, что создан этот новый коридор, и то, что Россия не имеет на него официально влияния никакого и обошлись без договоренностей со страной-террористкой. Конечно, Россия не может так просто мимо этого пройти, ведь для них этот коридор является геополитическим инструментом, влияющим как на внутреннюю повестку, так и на внешней арене для них это очень важный фактор", - рассказал Плетенчук.

"Важен тот момент, что они довольно часто используют то минное вооружение, которое они захватили в 2014 году в украинском Крыму, которое номенклатурно является украинским минным вооружением", - добавил он.

Спикер ВМС подчеркнул, что действия РФ являются шантажом и противоречат Конвенции ООН по морскому праву.