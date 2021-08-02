Для повышения безопасности: Укравтодор инициирует изменения норм строительства дорог

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укравтодора.



Согласно сообщению, главный государственный научно-исследовательский институт (НИИ) "ГосдорНИИ" разработал проект изменений в ДБН по проектированию и строительству автомобильных дорог. На сегодня документ одобрен на заседании Научно-технического совета Министерства развития общин и территорий и направлен на согласование в ответственное ведомство.



Отмечается, что Укравтодор предлагает обновить некоторые требования к автомобильным дорогам: прописывает новые требования по минимальной толщины слоев дорожной одежды, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений и тому подобное.



Кроме того, Укравтодор предлагает запрет левых поворотов на дорогах высших категорий, кроме пересечений с интенсивностью движения до 20 тыс. автомобилей в сутки.



Также предусматривается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на дорогах I категории; обязательное освещение автомобильных дорог международного значения I категории с интенсивностью движения более 30 тыс. автомобилей в сутки; модернизацию проектирование транспортных развязок.



В Укравтодоре отмечают, что в новом ДБН также предоставляются варианты устройства переходно-скоростных полос в зависимости от различных условий пересечения потоков.



Кроме того, отметили в пресс служба, для повышения безопасности в 2021 году Укравтодор планирует устанавливать новые дорожные знаки на автодорогах.

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