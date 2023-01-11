Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Беларусь и Украину соединяет только 13 дорог. Полями и болотами общая группировка войск России и Беларуси не пойдут. Поскольку вода не промерзла и тяжелая техника не сможет пройти эту местность. К тому же я считаю, что сегодня у них достаточно войск для того, чтобы открыть второй фронт. Для более или менее активного наступления на территорию Украины им нужно сформировать 40 тыс. группировок войск", - пояснил Лапин.

Офицер ВСУ отметил, что активность войск на территории Беларуси сковывает украинские резервы на Севере

"Если они отважатся ворваться войсками, которые составят менее 40 тыс., то это только создаст минимальные проблемы для нашей армии. Однако и с такими силами они смогут оттянуть нашу логистику и резервы на это направление. Самостоятельно выступить на этом направлении белорусы не смогут". Только в комплексе с другими направлениями", - добавил он.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в ночь с 6 на 7 января в Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими солдатами.

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля.