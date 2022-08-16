Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Судно BRAVE COMMANDER с зерном для Африки покинуло порт "Южный". Балкер должен прибыть в порт Джибути, продовольствие которого будет доставлено потребителям в Эфиопии. На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тыс. тонн пшеницы.

Министерство инфраструктуры и ООН прорабатывают возможности наращивания поставок продовольствия для социально незащищенных слоев населения Африки.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 17 судов отправились из украинских портов. На их борту более 475 тысяч тонн агропродукции.

1 августа из одесского порта отправилось судно с украинским зерном. 2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках международного "зернового соглашения".

Утром 5 августа из портов Одесской области отправился караван судов с украинским зерном: на борту трех балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы. Утром 8 августа из украинских портов Южный и Черноморск вышли еще два судна с продовольствием.

9 августа из порта Черноморск вышли два судна из 70 тыс. тонн продовольствия. А 12 августа из портов Одесщины вышли еще два судна с украинскими пшеницей и кукурузой.

13 августа первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт Черноморск. Балкер под флагом Барбадоса FULMAR S вышел из города Черноморск Одесской области по направлению к Турции.

На 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.

15 августа стало известно, что еще шести судам было дано разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море и вывоз украинского зерна.

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