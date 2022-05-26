Для пополнения запасов ВСУ на Азовсталь авиация совершала 7 вылетов – Буданов
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о том, как доставляли помощь на вертолетах для защитников Мариуполя
Об этом он рассказал в интервью The War Zone.
По его словам, экипажи украинских вертолетов, в основном, летали по 2 борта, однажды в Мариуполь вылетело сразу 4 борта.
Ми-8 снабдили военнослужащих на Азовстали оружием, боеприпасами, медикаментами, продуктами питания и 72 дополнительными бойцами.
"Все поставки прошли успешно", – сказал Буданов. Но на 5-м и 7-м вылетах были сбиты два вертолета. По словам Буданова, также уничтожен третий вертолет, поступавший на помощь на одном из них. Вылетов было семь.
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