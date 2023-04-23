Для пополнения рядов оккупантов Россия планирует мобилизовать мигрантов из Центральной Азии
Россияне давят на мигрантов из Центральной Азии, чтобы заставить их вступить в ряды вооруженных сил, таким образом снижая напряжение в обществе из-за мобилизации
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что для мобилизации мигрантов из Центральной Азии россияне придумали два пути: имеющим гражданство РФ угрожают его лишением в случае попыток избежать мобилизации. Сразу после получения документов мигранты получают повестку, после чего им поступают угрозы.
Тем гражданам стран Центральной Азии в РФ, которые не имеют российского паспорта, обещают получение гражданства в кратчайшие сроки, если они вступят в ряды ВС. Однако в случае отказа мигрантам угрожают депортацией.
"Одна из причин такого решения - это недовольство семей российских военнослужащих по поводу задержек выплат за погибших. Мобилизация мигрантов призвана успокоить этнических россиян относительно новых волн мобилизации. Таким образом Кремль продолжает стратегию использования в качестве пушечного мяса жителей бедных регионов и менее обеспеченных людей ", – утверждают в ЦНС.
- Напомним, аналитики британской разведки обратили внимание на начало министерством обороны России масштабной мобилизационной кампании, реклама появилась в соцсетях, на билбордах и телевидении.
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