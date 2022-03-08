Для помощи Украине в Нидерландах за один день собрали 106 млн евро

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.



"Это предварительная сумма. Ожидается, что в ближайшие дни она увеличится", - говорится в сообщении.



Из этой суммы 15 миллионов евро выделило правительство Нидерландов.



"Вырученные средства уйдут на жилье, медицинскую помощь и чистую питьевую воду для пострадавших украинцев", - сообщает ВРУ.



Акция проходила в прямом эфире на десяти радиостанциях и социальных сетях.