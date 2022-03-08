Для помощи Украине в Нидерландах за один день собрали 106 млн евро
В Нидерландах прошла акция сбора денег, чтобы помочь жертвам войны в Украине. В течение 1 дня собрали более 106 миллионов евро
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.
"Это предварительная сумма. Ожидается, что в ближайшие дни она увеличится", - говорится в сообщении.
Из этой суммы 15 миллионов евро выделило правительство Нидерландов.
"Вырученные средства уйдут на жилье, медицинскую помощь и чистую питьевую воду для пострадавших украинцев", - сообщает ВРУ.
Акция проходила в прямом эфире на десяти радиостанциях и социальных сетях.
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