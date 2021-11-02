Для помощи с получением COVID-сертификатов: Минцифры запустило в Киеве пункты поддержки "Дия"

Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в Facebook.



"Запускаем пункты Команды поддержки Дия с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Если вам нужна помощь с получением COVID-сертификата в приложении или на портале Дия, наша команда поддержки офлайн научит вас генерировать его", - говорится в сообщении.



Сейчас пункты работают в двух центрах массовой вакцинации Киева: по адресам Центральный железнодорожный вокзал, г. Киев, пл. Вокзальная, 1 и ТЦ River Mall, г. Киев, Днепровская набережная, 12



В пресс-службе отметили, что вскоре ведомство планирует открыть еще два таких пункта.

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