Об этом сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью Интерфакс-Украина .

"Учитывая острую потребность в финансировании центрального бюджета, Всемирный банк в настоящее время сосредотачивает свое внимание на оказании скорой и немедленной помощи, которая, в свою очередь, может помочь населению, особенно наиболее уязвимым группам населения. Во-первых, очень скоро мы выделим еще $100 млн на помощь внутриперемещенным лицам", - сказал он.

По словам Банерджи, Всемирный банк продолжает финансировать действующие проекты в Украине. Речь идет о помощи в секторе здравоохранения, инфраструктуры и энергетики.

Кроме того, учреждение изучает возможности привлечения других стран к такому финансированию, в том числе – Италию, Японию, США. Хотя детали пока не согласованы, такое финансирование должно быть предусмотрено для дополнительных выплат внутренним переселенцам и взорванным группам населения, отметил Аруп Банерджи.

Напомним, Всемирный банк 7 июня одобрил выделение Украине финансовой поддержки в размере $1,49 млрд.

22 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны.

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