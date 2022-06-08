Для помощи переселенцам: Всемирный банк ссудит Украине $100 млн
Всемирный банк собирается вскоре выделить Украине новый заем на $100 млн для поддержки внутренних переселенцев
Об этом сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью Интерфакс-Украина .
"Учитывая острую потребность в финансировании центрального бюджета, Всемирный банк в настоящее время сосредотачивает свое внимание на оказании скорой и немедленной помощи, которая, в свою очередь, может помочь населению, особенно наиболее уязвимым группам населения. Во-первых, очень скоро мы выделим еще $100 млн на помощь внутриперемещенным лицам", - сказал он.
По словам Банерджи, Всемирный банк продолжает финансировать действующие проекты в Украине. Речь идет о помощи в секторе здравоохранения, инфраструктуры и энергетики.
Кроме того, учреждение изучает возможности привлечения других стран к такому финансированию, в том числе – Италию, Японию, США. Хотя детали пока не согласованы, такое финансирование должно быть предусмотрено для дополнительных выплат внутренним переселенцам и взорванным группам населения, отметил Аруп Банерджи.
- Напомним, Всемирный банк 7 июня одобрил выделение Украине финансовой поддержки в размере $1,49 млрд.
- 22 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны.
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