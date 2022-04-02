"Для Полтавщины утро не хорошее, оккупанты обстреляли Кременчуг и Полтаву ракетами": глава Полтавской ОВА
Дмитрий Лунин призвал жителей Полтавщины реагировать на воздушную тревогу и немедленно спускались в укрытия
Об этом он сообщил в эфире Espreso TV
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Лунин отметил: "Для Полтавщины это утро не хорошее. Сегодня ночью были удары по Полтаве, в том числе по объектам инфраструктуры, прилетело 4 ракеты, по предварительной информации пострадавших нет".
Также он добавил, что атаковали Кременчуг, пожары продолжают тушить, информации о пострадавших нет: "По Кременчугу избивали также ракеты, однако из авиации", – сказал Лунин.
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