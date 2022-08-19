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Главная война с Россией Для полноценного наступления необходимо выполнить целый комплекс подготовительных действий - главный редактор Defense Express Катков
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Для полноценного наступления необходимо выполнить целый комплекс подготовительных действий - главный редактор Defense Express Катков

19 августа, 2022 пятница
19:05
война с Россией На фото гаубица М109А3

Подготовка к успешному военному наступлению имеет несколько составляющих, которые складываются в единый комплекс

Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Каждая единица вооружения изменяет ситуацию на фронте. Вопрос в том, что, например, с помощью HIMARS не пойдешь в атаку. Для того, чтобы пойти в полноценное наступление необходимо сразу сделать комплекс вещей. HIMARS - это лишь один из элементов, который предназначен для тогог, чтобы "размягчить" тыл противника", - отметил он.

Катков рассказал слагаемые, которые нужны, чтобы пойти в наступление.

"Сформировать полноценный броневой кулак, например танковое подразделение. Оно должно быть обеспечено прикрытием артиллерией. Все это должно быть прикрыто самолетами с воздуха, потому что никто не отменял большое количество авиации у противника. Количество ударных самолетов в РФ в 10-12 раз больше, чем было у Украины на 2021 год. Когда работает комплекс – есть танки, и артиллерия, и HIMARS высокоточные. Когда все это прикрыто от воздушного нападения, когда наша авиация может оказывать воздушную поддержку – тогда это общевойсковое сражение и успешное наступление", - подытожил эксперт.

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Украина
военные силы Украины
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