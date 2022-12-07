Об этом в эфире Украинского радио рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В любом случае, это несколько дней, чтобы спланировать в экстренном режиме, в частности, доставить ракеты к носителям, зарядить корабли или подвесить ракеты на самолеты. Кроме того, ракеты нужно изготавливать. Многие найденные обломки — это фактически ракеты с конвейера", – отметил он.

По словам спикера, среди прочих Россия применяет высокоточные ракеты Х-101, которые были выпущены летом - осенью текущего года. Следовательно, можно говорить о том, что оккупанты продолжают производить ракеты.

"Россия использует ракеты "с колес". Поэтому вопрос, сколько еще таких массированных ударов будет", - заметил Игнат.

Он также напомнил, что, по оценке главы ГУР Кирилла Буданова, следует ожидать новых ракетных ударов.

В ОК "Юг" допустили, что Россия хочет использовать иранские дроны для закрепляющих ударов по украинской инфраструктуре.

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