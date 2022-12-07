Для подготовки очередного массированного обстрела Украины оккупантам нужно меньше недели, - Воздушные силы
Для подготовки нового массированного ракетного обстрела Украины российским захватчикам нужно меньше недели
Об этом в эфире Украинского радио рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"В любом случае, это несколько дней, чтобы спланировать в экстренном режиме, в частности, доставить ракеты к носителям, зарядить корабли или подвесить ракеты на самолеты. Кроме того, ракеты нужно изготавливать. Многие найденные обломки — это фактически ракеты с конвейера", – отметил он.
По словам спикера, среди прочих Россия применяет высокоточные ракеты Х-101, которые были выпущены летом - осенью текущего года. Следовательно, можно говорить о том, что оккупанты продолжают производить ракеты.
"Россия использует ракеты "с колес". Поэтому вопрос, сколько еще таких массированных ударов будет", - заметил Игнат.
Он также напомнил, что, по оценке главы ГУР Кирилла Буданова, следует ожидать новых ракетных ударов.
- В ОК "Юг" допустили, что Россия хочет использовать иранские дроны для закрепляющих ударов по украинской инфраструктуре.
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