Об этом сообщает Delfi.

"Пока мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил агентству LETA глава Комиссии по обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции Раймонд Бергманис, отвечающий за продвижение законопроекта в Сейме.

Решение о передаче принадлежащих государству транспортных средств в каждом конкретном случае будет принимать правительство согласно положению о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций.

Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону.

Коалиция в Сейме Латвии ранее достигла договоренности о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии.