Для поддержки ВСУ: Латвия будет передавать Украине конфискованные у пьяных водителей авто
Сейм Латвии принял поправки к закону, предусматривающие возможность безвозмездной передачи принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины
Об этом сообщает Delfi.
"Пока мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил агентству LETA глава Комиссии по обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции Раймонд Бергманис, отвечающий за продвижение законопроекта в Сейме.
Решение о передаче принадлежащих государству транспортных средств в каждом конкретном случае будет принимать правительство согласно положению о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций.
Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону.
Коалиция в Сейме Латвии ранее достигла договоренности о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии.
- Напомним, 10 февраля в Латвии заблокирован ряд сайтов пропагандистов РФ.
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