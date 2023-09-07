Для поддержки ветеранов войны: США впервые передадут Украине конфискованные активы российских олигархов

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Те, кто сделал возможным агрессивную войну Путина, должны за это заплатить”, - заявил Блинкен.

В Госдепе уточнили , что речь идет о 5,4 млн конфискованных активов олигархов.

Кроме того, США продолжают оказывать Украине гуманитарную помощь: экстренное жилье для людей, чьи дома разрушила РФ, медпомощь для пострадавших от российских обстрелов, генераторы для общин и т.д. На эти нужды было выделено дополнительно 206 миллионов долларов. Часть этих средств будет направлена на помощь 6 миллионам украинцам, которые стали вынужденными переселенцами в результате войны, развязанной Россией.

"Я говорил о том, что война президента Путина в Украине была и будет оставаться стратегическим поражением России. Нет лучшей демонстрации этого, чем видеть украинский народ, чью национальную идентичность Путин пытался стереть, сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде. Как я сказал тогда, никто не сделал больше для укрепления решимости украинцев писать свое собственное будущее на собственных условиях, чем президент Путин", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что США продолжат поддержку "пока вы определяете свое будущее и восстанавливаете свободную, жизнестойкую, преуспевающую Украину".