Для поддержки ветеранов войны: США впервые передадут Украине конфискованные активы российских олигархов
США впервые передадут Украине активы, конфискованные у подсанкционных российских олигархов: их используют для поддержки украинских военных ветеранов
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Те, кто сделал возможным агрессивную войну Путина, должны за это заплатить”, - заявил Блинкен.
В Госдепе уточнили , что речь идет о 5,4 млн конфискованных активов олигархов.
Кроме того, США продолжают оказывать Украине гуманитарную помощь: экстренное жилье для людей, чьи дома разрушила РФ, медпомощь для пострадавших от российских обстрелов, генераторы для общин и т.д. На эти нужды было выделено дополнительно 206 миллионов долларов. Часть этих средств будет направлена на помощь 6 миллионам украинцам, которые стали вынужденными переселенцами в результате войны, развязанной Россией.
"Я говорил о том, что война президента Путина в Украине была и будет оставаться стратегическим поражением России. Нет лучшей демонстрации этого, чем видеть украинский народ, чью национальную идентичность Путин пытался стереть, сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде. Как я сказал тогда, никто не сделал больше для укрепления решимости украинцев писать свое собственное будущее на собственных условиях, чем президент Путин", - подчеркнул Блинкен.
Он добавил, что США продолжат поддержку "пока вы определяете свое будущее и восстанавливаете свободную, жизнестойкую, преуспевающую Украину".
- 3 февраля окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву. Это открыло путь для последующей передачи этих средств Украине.
- Позже генеральный прокурор США разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине. Сначала эти средства поступят в Госдеп.
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