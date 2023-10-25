Для поддержки туризма: Шри-Ланка ввела бесплатные туристические визы для 7 стран, среди них РФ
Кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных туристических виз гражданам семи стран, в том числе россиянам: таким образом страна планирует стимулировать туризм
Об этом пишет Reuters .
Помимо России, пилотная программа бесплатных туристических виз будет действовать для Китая, Индии, Японии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Граждане этих стран могут получить визы до 31 марта 2024 года.
Таким образом, Шри-Ланка пытается возродить свою экономику, пострадавшую от кризиса и ускорить восстановление туризма. К 2026 году страна планирует добиться показателя в пять миллионов прибытий.
"Страна с 22-миллионным населением, известная своими пляжами, старинными храмами и ароматным чаем, потерпела удар по туристической отрасли сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за тяжелого финансового кризиса прошлого года, сопровождавшегося массовыми протестами и нехваткой товаров первой необходимости, таких как топливо", - отмечает издание.
Указано, что в 2023 году Шри-Ланка впервые с 2019 достигнет миллионного показателя прибытия туристов.
По информации Управления развития Шри-Ланки, больше всего туристов в страну прибывает из Индии (200 310 человек), на втором месте – Россия (132 300).
- Ранее Шри-Ланка заявила , что будет покупать зерно у РФ, чтобы справиться с собственным кризисом.
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