Для поддержки экономики: ЕС может отменить все пошлины для украинских товаров, – СМИ
ЕС может анонсировать решение о временной отмене всех пошлин для украинских товаров уже на этой неделе
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
ЕС рассматривает возможность поддержать украинскую экономику из-за отмены всех тарифов и квот, оставшихся в рамках Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, а также ряда других пошлин.
Однако обсуждается также временная отмена тарифов и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, которые сейчас не подпадают под действие торгового соглашения о ЗСТ.
Речь идет о временном решении, направленном на поддержку украинской экономики во время войны и некоторое время после нее. При этом его должны поддержать все 27 государств-членов ЕС, а также Европарламент.
Напомним, Великобритания досрочно упразднила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле.
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