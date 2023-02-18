Для поддержки длительной войны в Украине Кремль стремится использовать ВПК Беларуси, - ISW
Аналитики Института изучения войны утверждают, что российское руководство предположительно присоединит к РФ элементы оборонной промышленности Беларуси для усиления армии
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Кремль, вероятно, поглотит элементы оборонно-промышленной базы Беларуси в рамках увеличения усилий Москвы переоснастить российскую армию для поддержки продолжительной войны против Украины", - говорится в отчете.
Специалисты напомнили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 17 февраля в Москве заявил, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для военных РФ при поддержке российских технологий.
Лукашенко также сказал, что белорусский государственный Минский автомобильный завод начал производить компоненты для российской продукции КамАЗ, в частности, он выразил готовность помочь России производить электронные компоненты для замены утраченного западного импорта.
В частности, он отметил, что Беларусь на 100% выполняет соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, которые Беларусь и Россия согласились три месяца назад.
Эксперты убеждены, что РФ будет в дальнейшем более активно использовать военно-промышленную базу Республики Беларусь в рамках усиления собственного потенциала в войне в Украине.
"Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, вероятно, не критически важны для успеха долгосрочных военных усилий России. Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить беларусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные. Россияне также могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые сейчас задействованы или оснащены для производства Су-25 и грузовиков, для производства более срочно необходимой техники", – говорится в тексте Института.
- Напомним, ранее аналитики ISW утверждали , что кадровые перестановки в командовании военных округов России направлены на то, чтобы сгладить предыдущие провалы в Украине, а также уменьшить напряженность между Минобороны РФ и основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.
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