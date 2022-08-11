Об этом сообщает Reuters .

Как сообщается в сообщении, команда юристов Илона Маска требует от компании Twitter предоставить имена сотрудников, ответственных за подсчет того, какой процент пользователей сайта социальных сетей являются учетными записями ботов и спама.

"Учетные записи ботов и спама в Twitter стали центральной проблемой в судебной борьбе относительно того, должен ли генеральный директор Tesla Илон Маск завершить приобретение компании социальных сетей за $44 млрд", - пишет Reuters.

Также отмечается, что Маск захотел расторгнуть сделку купли-продажи, поскольку Twitter скрыл информацию об аккаунтах ботов.

"Twitter и Маск находятся на этапе раскрытия иска и готовятся к судебному разбирательству, которое должно начаться 17 октября в Делавере. Обе стороны издали повестки банкам и советникам, поскольку они пытаются собрать доказательства", - говорится в сообщении.

По информации издания, 9 августа адвокаты Маска направили в суд письмо с просьбой предоставить им доступ к сотрудникам Twitter.

"В письме, поданном под печатью во вторник, адвокаты Маска попросили судью, рассматривающего дело, заставить Twitter предоставить имена сотрудников, чтобы команда защиты могла их допросить", - пишет Reuters со ссылкой на собственный источник.

Также сообщается, что Twitter и адвокат Маска отказались от комментариев. Twitter ранее заявлял, что работал над тем, чтобы совместно обмениваться соответствующей информацией с Маском для завершения соглашения.

Напомним, 24 апреля компания Twitter приняла предложение Илона Маска по покупке соцсети Twitter за $44 млрд. Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования транзакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.

13 мая Маск заявил о прекращении соглашения, пока он ждет подсчета числа спамерских учетных записей.

9 июля сообщалось, что руководство Twitter намерено подать в суд на Маска , который заявил об отказе от соглашения по покупке социальной сети.

Миллиардер Илон Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении социальной сети Twitter.

Компания Twitter подала в суд на Илона Маска, отказавшегося от соглашения о покупке компании в размере $44 млрд.

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