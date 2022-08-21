Для победы Украины следует мобилизовать ВПК Запада, а не ограничиваться остатками со складов, - британский генерал

Об этом заявил генерал сэра Ричард Берронс, бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании в интервью BBC.

"Никто не представлял этого в феврале, но сейчас нам нужно задуматься не только о мобилизации гражданского общества в Украине, но и о мобилизации западных казначейств и западной промышленности", – говорит Берронс.

По его словам, поддержка Украины будет стоить не менее 6 млрд долларов в месяц. А военная помощь должна выйти на новый уровень: недостаточно выделять остатки со своих складов. Необходимо масштабное производство оружия, снарядов и экипировки для ВСУ как на западных, так и на украинских заводах.

По мнению Берронса, за все это должен заплатить Запад - в момент, когда инфляция растет и Европу ждет холодная зима. Но, по мнению британского генерала, политики должны объяснить налогоплательщикам, что поддерживать Украину правильное решение, в том числе на пользу их собственной безопасности.

20 августа Валерий Чалый, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, отметил, что в 19-м пакете военной помощи от Белого дома есть дополнительные позиции по боеприпасам без указанной спецификации.

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