Для победы Украины следует мобилизовать ВПК Запада, а не ограничиваться остатками со складов, - британский генерал
Российское поражение можно достичь, если Запад проведет масштабную мобилизацию собственного военно-промышленного комплекса и предоставит поддержку Украине
Об этом заявил генерал сэра Ричард Берронс, бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании в интервью BBC.
"Никто не представлял этого в феврале, но сейчас нам нужно задуматься не только о мобилизации гражданского общества в Украине, но и о мобилизации западных казначейств и западной промышленности", – говорит Берронс.
По его словам, поддержка Украины будет стоить не менее 6 млрд долларов в месяц. А военная помощь должна выйти на новый уровень: недостаточно выделять остатки со своих складов. Необходимо масштабное производство оружия, снарядов и экипировки для ВСУ как на западных, так и на украинских заводах.
По мнению Берронса, за все это должен заплатить Запад - в момент, когда инфляция растет и Европу ждет холодная зима. Но, по мнению британского генерала, политики должны объяснить налогоплательщикам, что поддерживать Украину правильное решение, в том числе на пользу их собственной безопасности.
- 20 августа Валерий Чалый, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, отметил, что в 19-м пакете военной помощи от Белого дома есть дополнительные позиции по боеприпасам без указанной спецификации.
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