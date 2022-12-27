Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал литовский политик, министр иностранных дел Литовской Республики (2012-2020 гг.) Линас Линкявичюс.

"По логике, если очистить Украину от России, как мы понимаем, освободить все земли, все украденные территории, оккупированные, аннексированные – это было бы окончанием войны. Все это, конечно, очень хорошо понимают. И путь к этому – военная помощь, все решается на поле боя.Кстати, здесь есть большие резервы, поскольку мы тоже одни из тех, которые постоянно постоянно говорим, что не надо себя ограничивать в этой помощи.Потому что девять пакетов, скажем, санкций - это тоже много о что говорит, как много этих пакетов, как все-таки еще не исчерпан потенциал этого давления", - отметил Линкявичюс.

По его словам, то же можно сказать о вооружении.

"Все время какие-то ограничения, чтобы наступательного оружия не было, о диаметре действия, скажем, дальнобойной артиллерии. Поэтому здесь можно о многом рассуждать. Мы одни из тех, кто говорит, что нужно поставлять Украине и танки, и самолеты, и дальнобойную артиллерию , поскольку речь идет о том, что надо освободить всю территорию Украины. А как вы сказали, скажем, освободить от России, можно по-разному высказываться, но суть этого не меняется", - подчеркнул политик.

Линкявичюс также отметил, что по темпам оказания помощи Украине видно, что в самой Литве нужно увеличивать и оборот военной промышленности, добавив, что усиление своей обороны Литва планирует в контексте НАТО.

Напомним, 23 декабря сейм Литвы одобрил участие в подготовке украинских военных в рамках миссий ЕС и Британии.

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