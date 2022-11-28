В своей книге "Искусство разведки" бывший директор ЦРУ Аллен Даллес вспоминает о некоем Павеле Монате, агенте польской советской спецслужбы, работавшем военным атташе ПНР в США. Потом решил порвать с коммунизмом. Впоследствии издал опус "Шпион в США", в котором заметил, что "в любой стране и на любом языке термин "военный атташе" является не более чем синонимом слова "шпион".

Монат отчасти прав, но что касается Федеральной службы безопасности РФ, то она, по традиции предшественников, поставила дело на настоящий поток. Но мы должны также учесть, что дипломатическое прикрытие – это только один, и, кажется, не самый важный аспект деятельности демонизированной "конторы".

В контексте войны с Россией и вполне прогнозируемого поражения Московии следует также принять во внимание, что современная Российская Федерация – это государство-спецслужба. "Конторские" десятками лет стремились захватить власть в бывшем СССР, и Путин в должности президента – это апофеоз стремлений ФСБ – ГРУ – СВР (Федеральной службы безопасности — Главного разведывательного управления — Службы внешней разведки). Власть "контор" в России действительно безгранична, не регламентирована. Большинство "губернаторов" в так называемых субъектах РФ — бывшие чиновники, генералы ФСБ. Тотальный контроль над настроениями населения хорошо передает невеселая шутка, что, по статистике, каждый раз, когда кто-то говорит по телефону "это мое личное дело", в России умирает от смеха один эфэсбэшник.

"Конторские" десятками лет стремились захватить власть в бывшем СССР, и Путин в должности президента – это апофеоз стремлений ФСБ – ГРУ – СВР. Власть "конторы" в России действительно безгранична, не регламентирована

И даже если Путина "кинут" ближайшие соратники, то "спецы" будут оставаться с диктатором до последнего мгновения, потому что они, по сути, преторианцы своего "вождя". Преторианцы – террористы, поэтому естественно, что Россия является государством-террористом, ведь ее цементирующей силой выступает террористическая организация. Заметим, что даже в кулуарном перешептывании Кремля уже звучит фамилия сына Патрушева как возможного наследника Путина. То есть у "контор" нет намерений отдавать Россию кому-то другому.

Поэтому вместе с успешным наступлением ВСУ на фронте, помощью союзников оружием, санкциями, дипломатической поддержкой, Запад прежде всего должен открыть собственный фронт против засилья российской агентуры в его высших институтах, научных центрах, среде политических партий. Я не ошибся со словом: речь идет именно о "фронте", а не отдельных спецоперациях, потому что присутствие эфэсбэшников и агентов внешней разведки РФ на самом деле является массовым. И действуют они, особенно в последнее время, все наглее.

Позавчера, 26 ноября, в Беларуси внезапно скончался министр иностранных дел страны Владимир Макей. Ему было всего 65 лет, и он никогда не жаловался на здоровье. Зато Макей был важным посредником в непубличном диалоге Лукашенко с Западом, а значит, по определению, — потенциальным врагом Москвы. Убийство Макея (а что его смерть была именно убийством, говорят большинство политических обозревателей) – это "черная метка" Кремля беларусскому диктатору, еще один элемент давления на Лукашенко с целью втянуть северных соседей Украины в захватническую войну. Недаром "бацька" запаниковал. "Он распорядился сменить поваров, прислугу и охрану. Детям Лукашенко приставлено дополнительную охрану. Небезосновательно он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему", — написал в Twitter российский оппозиционер Леонид Невзлин.

Речь идет именно о "фронте", а не отдельных спецоперациях, потому что присутствие эфэсбэшников и агентов внешней разведки РФ на самом деле является массовым. И действуют они, особенно в последнее время, все наглее

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Неделю тому назад в Швеции арестовали пару граждан России, которая, по подозрениям, работала на ГРУ. Расследователи из Bellingcat легко выяснили, что Сергей Скворцов и Елена Кулькова являются владельцами квартиры в Москве, где — удивительное стечение обстоятельств! – живут одиозные персонажи. Один из них, Денис Сергеев, принимал участие в организации химического теракта в Солсбери (Великобритания), когда отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Ранее Сергеев "засветился" по делу об отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.

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11 ноября бывший охранник посольства Британии в Берлине Баллантайн Смит признался, что долгое время работал на российскую "контору". В начале месяца в Норвегии схватили "бразильского ученого" Хосе Ассиса Гиаммариа (Михаила Микушина), — многолетнего агента, полковника ГРУ, активно участвовавшего среди прочего и в выборах, в частности в Канаде.

Если верить директору Ми-5 (британская контрразведка) Кену Маккаллуму, в последнее время в мире выставили более 600 сотрудников российских посольств, из которых, по его словам, более 400 скорее всего были шпионами.

Если верить директору Ми-5 (британская контрразведка) Кену Маккаллуму, за последнее время в мире выставили более 600 сотрудников российских посольств, из которых, по его словам, более 400 скорее всего были шпионами

А сколько таких "экспертов", "ученых", или "политиков" в Украине?! Боюсь даже предположить. Служба безопасности систематически сообщает об арестах "корректировщиков огня", "интернет-троллей", работающих в Россию. Но это только вершина айсберга мощной агентурной сети ФСБ – ГРУ — СВР в Украине. Сети, которая формировалась десятилетиями, безнаказанно действовала в самые критические моменты и, очевидно, еще "засветится" не раз и не два.

Поэтому и в Киеве, и в мировых столицах должны отдавать себе отчет в том, что полная победа над Россией, ее демонтаж, денацификация, денуклеаризация, разоружение и другие пацификационные меры невозможны без главного – ликвидации засилья ФСБ — ГРУ — СВР. Ибо именно они являются остовом, основой путинизма в России.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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