Для переворота в Молдове подготовлен спецотряд кадыровцев, - Данилов

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Давайте не говорить, что у Молдовы ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок", - сказал он.

Кроме того, Данилов также рассказал, что украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет там провести так называемый государственный переворот. Россия хочет, чтобы там еще раз "зажглось", чтобы там была точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.

Кроме того, те отбросы, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" на нашей территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там "спасателями". Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля", - добавил Данилов.