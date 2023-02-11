Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Для переворота в Молдове подготовлен спецотряд кадыровцев, - Данилов

Для переворота в Молдове подготовлен спецотряд кадыровцев, - Данилов

11 февраля, 2023 суббота
21:19
война с Россией Алексей Данилов

РФ планирует провести переворот в Молдове и отправила в Турцию чеченских "спасателей", после чего они могут оказаться в Кишиневе

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Давайте не говорить, что у Молдовы ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок", - сказал он.

Кроме того, Данилов также рассказал, что украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет там провести так называемый государственный переворот. Россия хочет, чтобы там еще раз "зажглось", чтобы там была точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.

Кроме того, те отбросы, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" на нашей территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там "спасателями". Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля", - добавил Данилов.

Россия
Молдова
Алексей Данилов
Военные новости
Читайте также:
МВС
10 февраля, 2023 пятница
Заместители главы МВД написали заявления об увольнении, - СМИ
окупанти орки
10 февраля, 2023 пятница
Британская разведка: Россия имеет тактические успехи в двух ключевых участках фронта
У Туреччині затримали керівника будівельної компанії
11 февраля, 2023 суббота
В Турции задержан руководитель компании, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.85
    Продажа 42.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
11 февраля
21:18
Эксклюзив
Когда путинское наступление провалится, Китай скорректирует свою позицию в нашу пользу, - Чалый
21:14
В приграничной с Украиной области Беларуси построят полигон и военный городок за 31 млн долларов
21:10
В Украине заработали два энергоблока АЭС: энергосистема дополнительно получит 1220 МВт электроэнергии
20:57
В Киеве и больше чем в трех областях, завтра не будут отключать свет
20:56
Английский журналист обозвал Мудрыка "самым дорогим индюком в футболе"
20:41
Морпехи за день уничтожили 38 россиян и 5 гаубиц "Мста-С"
20:35
Эксклюзив
Пионтковский о развитии событий на фронте: "Я вижу два базовых сценария"
20:28
Алексей Данилов
Ради всего человечества Россию следует разобрать на отдельные свободные страны, - Данилов
20:27
"Арсенал" Зинченко неожиданно потерял очки в матче с "Брентфордом" в АПЛ
20:12
Канада
Мэр Торонто ушел в отставку после признания романа с бывшей сотрудницей
20:06
OPINION
Имперец Медведев и имперец… Ходорковский
20:03
Цветами Берлинале-2023 стали синий и желтый
19:58
Эксклюзив
Пока ЕС возглавляет Швеция, это лучшее время для Украины совершить прорыв в евроинтеграцию, - посол Польши Цихоцкий
19:44
Залужный подтвердил, что Россия использует на Черном море надводные дроны.
19:39
Россия только в феврале рекрутировала 1,2 тыс. крымских заключенных в ЧВК Вагнера, - Генштаб
19:35
Путин готовит "празднование" годовщины вторжения в Украину с проплаченной массовкой
19:17
Двое жителей Херсонщины получили ранения от вражеских мин
19:09
Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции
19:01
Есть угроза удара "шахедами" по Днепропетровщине, - ОВА
18:35
Эксклюзив
На сегодняшний день в России существуют 27 ЧВК, - Пионтковский
18:34
Госструктуры должны работать прозрачно и подотчетно, - Зеленский
18:32
Обновлено
В Бахмуте сбили третий за двое суток самолет россиян
18:12
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Российская система исполнения наказаний ужесточилась к украинским гражданам, - Чубаров
18:06
NLAW
Saab удвоит выпуск NLAW: до 400 тыс. в год, - Defense Express
18:02
OPINION
Война и личный опыт
17:48
ЧВК Вагнера
Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение, - президент Косово Османи
17:44
Эксклюзив
Украина получит первые роты Leopard к лету, - посол Польши Цихоцкий
17:27
Бахмут, Угледар, Марьинка. Залужный пообщался с Марком Милли
17:11
права
Украинское водительское удостоверение можно использовать в Польше до конца 2023 года
16:50
Биатлон: Пидручный остановился в двух шагах от медали на ЧМ в спринте
16:50
ООН до 24 февраля примет резолюцию по целостности Украины, - AP
16:49
Россия обстреляла Степногорск на Запорожье: погибла женщина, повреждены многоэтажки
16:42
53,9 млрд грн на ВСУ: "Евросолидарность" нашла источники возврата доплат военным
16:35
Эксклюзив
В бункере Путина уже произошел военный минипереворот, - Пионтковский
16:29
Украина получила от Германии более 300 тонн оборудования для восстановления энергоинфраструктуры
16:29
Обновлено
Мудрык второй раз подряд сыграл за "Челси" в стартовом составе
16:25
В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, - Шмыгаль
16:07
OPINION
"Мызамирство" роспропагандистов - попытка остановить поставки оружия для ВСУ
16:02
Зеленский почтил память жертв разрушительного землетрясения в Турции
15:37
Джошуа объяснил, почему после поражения швырнул чемпионские пояса Усика
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV