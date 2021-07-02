Тарану и Зеленскому в Раде вручили женскую обувь из-за решения обуть женщин-военных в туфли на каблуках для участия в параде

Фото обнародовали агентство АрмияINFORM и Facebook-страница Минобороны.



"На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", - рассказал преподаватель военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко майор Евгений Балабушка.



Военнослужащие-женщины поделились впечатлениями от такой обуви, отметив, что в ней шагать сложнее.



"Сегодня впервые тренировки проходят в туфлях на каблуках. Это немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся", - рассказала курсантка Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Иванна Медвидь.



В то же время решение Минобороны вызвало возмущение в обществе - министерство обвинили в сексизме, а министру Андрею Тарану и Верховному главнокомандующему президенту Владимиру Зеленскому народные депутаты от "Европейской Солидарности" презентовали в Раде по паре ботинок на каблуках.



"Депутаты-женщины от "Европейской Солидарности" вручили министру Тарану и Верховному Главнокомандующему Зеленскому каблуки. Пусть сходят в них на парад!" - написала в Facebook нардеп Ирина Геращенко.



"Шокирована информацией о том, что женщины на параде в День Независимости будут на шпильках. Это что вообще такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах? Парады делаются, чтобы продемонстрировать армии народную любовь и уважение, а не пещерные представления руководства страны о современной армии ", - написала в Facebook нардеп от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе.



"Министерство обороны Украины, а что за новая форма ??? Это мы так решительным шагом в НАТО идем? Оденьте уже в мини-юбочки телочек, с каблуками будет прикольно смотреться", - написал в Facebook активист Алексей Цымбалюк.



"Сегодня Министерство обороны Украины опубликовало на своей странице фото с тренировок расчета наших очаровательных защитниц ... Но, друзья, почему в этом году над девушками решили поиздеваться и на парад обуть их в туфли с каблуком ???? Что это за очередная безумная идея ??? ?? При Порошенко такого точно не было! " - написал в Facebook ветеран ООС, депутат Киевсовета от "ЕС" Александр Погребиский.



"Минобороны" похвасталось "фото по подготовке к параду. Строевой шаг на каблуках (( чтобы что? Кончится ли когда-нибудь этот парад идиотизма? П.С. Комментарии к посту МО закрыло. Коммуникации, однако", - написала в Facebook заместитель руководителя секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак.















