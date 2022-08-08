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Для отчета Amnesty International люди свидетельствовали под давлением со стороны силовых охранных органов РФ, - МКИП

8 августа, 2022 понедельник
17:52
война с Россией Amnesty International

Неправительственная правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки своего отчета о войне в Украине свидетельства людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях

Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики.

К процессу сбора показаний были привлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Однако большинство материалов для отчета получено в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины в Крыму и на Донбассе. В частности, материал собирали на территории фильтрационных лагерей и тюрем, а опрос проводился среди "желающих" предоставить такую информацию.

"Итак, такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были взяты под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации учреждений), которое осуществлялось на постоянной основе", - говорится. в сообщении.

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Согласно данным Центра, иногда такое "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий. Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией учреждений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ.

  • 4 августа, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
  • Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.
  • Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.
  • 7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдания и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.

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Мир
Украина
Россия
оккупированные территории
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