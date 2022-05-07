Для освобождения Херсонщины убьют столько россиян, сколько нужно, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал намерения РФ создать на территории Херсонской области "государственное" псевдообразование
Об этом он сказал в эфире Радио НВ .
"Не будет никакой "Херсонской народной республики". Не будет.(Область, - ред) будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения количества безвозвратных жертв среди российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области навсегда забыли словосочетание "российская оккупация", - подчеркнул Подоляк.
- Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что жителям Херсона россияне хотят предоставить право на получение российского гражданства. Также в регионе пытаются ввести расчеты в рублях и возобновить железнодорожное сообщение с временно оккупированным Крымом.
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