Для освобождения Херсонщины убьют столько россиян, сколько нужно, - Подоляк

Об этом он сказал в эфире Радио НВ .

"Не будет никакой "Херсонской народной республики". Не будет.(Область, - ред) будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения количества безвозвратных жертв среди российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области навсегда забыли словосочетание "российская оккупация", - подчеркнул Подоляк.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что жителям Херсона россияне хотят предоставить право на получение российского гражданства. Также в регионе пытаются ввести расчеты в рублях и возобновить железнодорожное сообщение с временно оккупированным Крымом.