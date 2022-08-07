English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Для осуществления прорыва и уничтожения морального духа противника следует особенно мощно оснастить какой-нибудь участок фронта, - военный эксперт Глен Грант
Эксклюзив

Для осуществления прорыва и уничтожения морального духа противника следует особенно мощно оснастить какой-нибудь участок фронта, - военный эксперт Глен Грант

7 августа, 2022 воскресенье
15:25
война с Россией Глен Грант

Британский военный эксперт, полковник в отставке, Глен Грант, считает, что нужно сконцентрировать силы в отдельном регионе и противник не сможет справиться сильной военной ячейкой

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Если будет оборона путем нападения, то это существенно смутит россиян и заставит их передислоцироваться. С поступлением нового оборудования нужно сконцентрировать силы в отдельном регионе, с максимальным наращиванием военной мощи. Противник не сможет справиться с агрессивной, сильной и хорошо оснащенной военнй ячейкой.  Поскольку если военную технику располагать равномерно по всей протяженности фронта, это будет только на пользу россиянам", – отметил полковник.

Глен Грант отметил, что Украина получает много техники и перед Генштабом большая ответственность за ее размещение.

"Моя интерпретация текущего положения вещей и выгодной перспективы для Украины состоит в том, что дабы совершить прорыв и уничтожить моральный дух, сплоченность противника, следует какой-то участок фронта особенно мощно оснастить. Украинским вооруженным силам приходится рисковать на одних направлениях, чтобы победить на других, в частности, поэтому, что сплошная тонкая линия фронта недостаточна", - пояснил военный эксперт.

  • Ранее британский военный эксперт, Глен Грант, отметил, что атака на украинские города – это стратегическая ошибка россиян
  • Также Глен Грант отметил, что украинская контратака отличается от того, что себе представляет коллективный Запад.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Читайте также:
Андреас Умланд
6 августа, 2022 суббота
В кремле поняли, что продолжение войны – это угроза единства РФ, – политолог Умланд
Літак на білоруському летовищі
4 августа, 2022 четверг
В Беларуси рассказали о таинственном самолете из Ирана: привез военных из Лаоса, Вьетнама, Камеруна, Сирии
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 августа, 2022 суббота
Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 38.71
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
7 августа
16:36
Эксклюзив
Главный акцент в новом пакете военной помощи – боеприпасы, - военный эксперт Грабский
16:18
На Харьковщине уже погибли более 1 000 гражданских людей, ранены – вдвое больше
16:04
В Украине ликвидировали россиян, пытавших гражданских в Буче
15:53
Швеция направит инструкторов в Британию учить украинских военных
15:50
Белый дом пообещал экстраординарные меры по освобождению осужденной в РФ на 9 лет олимпийской чемпионки
15:31
Эксклюзив
В отчете Amnesty International очень много манипуляций, - исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека
15:26
В Киев прибыла американская актриса Джессика Честейн
15:24
В боях за Бахмут погиб боец ДУК Александр Попов из Каменца-Подольского, воевавший с 2014-го
15:20
"Российский ядерный террор требует более решительного ответа": Зеленский поговорил с президентом Евросовета о ЗАЭС
15:19
Роналду не попал в состав "Манчестер Юнайтед" на стартовый матч чемпионата Англии
15:14
Польская инициатива собирает машины для защитников Украины
14:53
Нацбанк возобновляет обращение государственных ценных бумаг
14:43
27 полицейских присягнули врагу в оккупированном Мариуполе
14:38
Эксклюзив
США Китай
Военное столкновение со США станет катастрофой для Китая, - аналитик Шевченко
14:34
Украинская чемпионка Билодид получила первое золото в новой категории
14:27
10 тыс. рублей за голос: в Херсонской области оккупанты хотят "купить" участников фейкового референдума
14:24
Эксклюзив
Россияне укрепляются: оккупанты не готовы к наступлению на Запорожье, - депутат райсовета Кирильчук
14:24
Полномасштабная война РФ против Украины: более 3,5 млн украинцев лишились дома
13:53
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где ждать дождей и жары в понедельник
13:53
В РФ больше не доступны Patreon и Grammarly
13:46
Подоляк
Вбросами о "черном рынке оружия" РФ стремится заблокировать поддержку Украины, - Подоляк
13:35
Первое судно с украинской кукурузой, отправленное из Одессы, задерживается – посол Украины в Ливане
13:33
"Эффективна в лечении телят". Для россиян Coca-Cola будет заменена белорусской "Бела-Колой"
13:30
Реджеп Эрдоган
Эрдоган после переговоров в Сочи отменил совместную пресс-конференцию и ужин с Путиным, - СМИ
13:29
Чехия Украина
Впервые с 24 февраля Чехия не выдала ни одной визы украинским беженцам.
13:24
"Страна-террорист не соблюдает никаких законов". Минздрав объяснил украинцам, как действовать в случае радиационной аварии
13:13
На Запорожье россияне за сутки разрушили 8 гражданских объектов
13:03
Порошенко о скандальном отчете Amnesty International: это информационный яд и диверсия против Украины
12:55
Российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник, - Энергоатом
12:45
Из Донбасса в Кропивницкий прибыл очередной эвакуационный поезд
12:36
Одной из причин войны в Украине является безнаказанность преступлений коммунизма, - премьер Эстонии.
12:23
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 703
12:17
В Воздушных силах объяснили, почему ПВО не может защитить прифронтовые города от артиллерии врага
12:02
Приспешника Путина переизбрали президентом Международной федерации шахмат
11:58
Казнь "азовцев" в Оленовке была спецоперацией РФ против поставок оружия Украине, - разведка
11:49
За неделю военные контрразведчики СБУ ударными дронами уничтожили 9 единиц вражеской техники
11:32
На Кубе вспыхнул масштабный пожар из-за попадания молнии в нефтебазу, пострадало более 120 человек
11:31
14 лет назад РФ начала войну против Грузии: МИД Украины требует деоккупации захваченных территорий
11:25
"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидирован подполковник ФСБ РФ, - офицер ВСУ Штефан
11:20
Google заблокировал YouTube-канал госкорпорации "Ростех", - росСМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV