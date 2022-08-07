Для осуществления прорыва и уничтожения морального духа противника следует особенно мощно оснастить какой-нибудь участок фронта, - военный эксперт Глен Грант

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если будет оборона путем нападения, то это существенно смутит россиян и заставит их передислоцироваться. С поступлением нового оборудования нужно сконцентрировать силы в отдельном регионе, с максимальным наращиванием военной мощи. Противник не сможет справиться с агрессивной, сильной и хорошо оснащенной военнй ячейкой. Поскольку если военную технику располагать равномерно по всей протяженности фронта, это будет только на пользу россиянам", – отметил полковник.



Глен Грант отметил, что Украина получает много техники и перед Генштабом большая ответственность за ее размещение.



"Моя интерпретация текущего положения вещей и выгодной перспективы для Украины состоит в том, что дабы совершить прорыв и уничтожить моральный дух, сплоченность противника, следует какой-то участок фронта особенно мощно оснастить. Украинским вооруженным силам приходится рисковать на одних направлениях, чтобы победить на других, в частности, поэтому, что сплошная тонкая линия фронта недостаточна", - пояснил военный эксперт.

Ранее британский военный эксперт, Глен Грант, отметил, что атака на украинские города – это стратегическая ошибка россиян

Также Глен Грант отметил, что украинская контратака отличается от того, что себе представляет коллективный Запад.

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