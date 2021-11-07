Для остановки "Северного потока - 2" Вашингтон подключил к давлению на Берлин Брюссель, Лондон и Париж, - Süddeutsche Zeitung
Соединенные Штаты Америки обратились к руководству Европейского Союза, а также к своим партнерам в Британии и Франции, чтобы те оказали влияние на Германию в связи с новым размещением российской военной техники на границе с Украиной
Как считают в Белом доме, при таких обстоятельствах следует давить на Москву путем остановки любых технологических или юридических процессов, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Такую информацию со ссылкой на собственные источники опубликовала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, передает Еспресо.TV.
В последние дни США по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной, пишет издание.
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Согласно данным газеты, США обратились в Европейскую службу внешнеполитической деятельности, а также министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.
"Американская сторона, судя по всему, ожидает, что Берлин остановит или по крайней мере пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода в Федеральном агентстве по сетям. Проект вызывает споры среди партий, ведущих переговоры о "светофорной" коалиции: в то время как "зеленые" и либералы из Свободной демократической партии исключают запуск "Северного потока - 2", СДПГ до сих пор выступала за его ввод в эксплуатацию", - говорится в материале Süddeutsche Zeitung.
- Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден направил на этой неделе в Россию директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границ с Украиной.
- Бернс также должен был изучить мнения российской стороны по этому поводу.
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