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Для остановки "Северного потока - 2" Вашингтон подключил к давлению на Берлин Брюссель, Лондон и Париж, - Süddeutsche Zeitung

7 ноября, 2021 воскресенье
11:48
Экономика

Соединенные Штаты Америки обратились к руководству Европейского Союза, а также к своим партнерам в Британии и Франции, чтобы те оказали влияние на Германию в связи с новым размещением российской военной техники на границе с Украиной

Как считают в Белом доме, при таких обстоятельствах следует давить на Москву путем остановки любых технологических или юридических процессов, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Такую информацию со ссылкой на собственные источники опубликовала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, передает Еспресо.TV.

В последние дни США по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной, пишет издание.

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Согласно данным газеты, США обратились в Европейскую службу внешнеполитической деятельности, а также министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.

"Американская сторона, судя по всему, ожидает, что Берлин остановит или по крайней мере пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода в Федеральном агентстве по сетям. Проект вызывает споры среди партий, ведущих переговоры о "светофорной" коалиции: в то время как "зеленые" и либералы из Свободной демократической партии исключают запуск "Северного потока - 2", СДПГ до сих пор выступала за его ввод в эксплуатацию", - говорится в материале Süddeutsche Zeitung.

  • Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден направил на этой неделе в Россию директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границ с Украиной.
  • Бернс также должен был изучить мнения российской стороны по этому поводу.

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газ
Германия
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