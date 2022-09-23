Для ощущения реальной защиты на поле боя нам крайне нужна тройка американского оружия, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что нужно начинать процесс передачи Abrams, Bradley и М-109, потому что успех боев зависит от пехоты, которая должна быть защищена
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"У американцев 3400 танков Abrams стоят на хранении, которые можно было бы брать и использовать. Надо начинать логистическую подготовку и наши танкисты говорят, что максимум им нужно месяц для овладения Abrams или Leopard, потому что танки по сути похожи. Если есть вопросы усложнение логистики в отношении топлива, смазочных масел и боеприпасов, то это сопровождающие моменты. Так же, как было с ATACMS или HARM, когда выход был найден и мы получили преимущества на поле боя. Политическая и общественная элиты, также дипломаты и военные говорили, что нужно начинать процесс передачи Abrams (основной боевой танк третьего поколения производства США, – ред.), Bradley (основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США, – ред.) и М-109 (американская самоходная гаубица, находящаяся на вооружении артиллерии армии США, - ред.). Эта тройка американского оружия нам крайне нужна, чтобы чувствовать себя реально защищенными", - подчеркнул военный эксперт.
Сергей Згурец отметил, что ATACMS и HIMARS – это классные образцы, но успех на поле боя решает пехота, которая должна быть защищена на рубеже, чтобы закрепиться и выбить противника.
- Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отмечал , что следующей помощью Украине могут уже стать танки Abrams.
- Кроме того, в Военном учебном центре сухопутных войск в Познани началась тренировка польских солдат на танках Abrams , которые Варшава закупила для передачи советской техники Украине.
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