Для Орбана Украины как политического и исторического явления не существует, - польский политик Чех
Премьер-министр Виктор Орбан предан российским нарративам, а Украины как политического и исторического явления для него не существует
Об этом заявил польский политик Мирослав Чех в эфире Еспресо.
Он назвал Виктора Орбана кремлевским агентом и вспомнил его слова о том, что "Венгрия граничит с нацией инженеров, Германией и нацией воинов, Россией". В то же время, об Украине он не говорил.
"Для Орбана Украины как политического и исторического явления не существует. Это человек, полностью преданный нарративам РФ. Можем догадываться, какие у него причины держаться этой российской телеги очень сильно".
Мирослав Чех предположил, что в архивах РФ есть то, чего Виктор Орбан боится больше, чем за собственную карьеру.
- 5 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал часть Закарпатья древней венгерской землей, которая сейчас принадлежит Украине.
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