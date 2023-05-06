Об этом заявил польский политик Мирослав Чех в эфире Еспресо.

Он назвал Виктора Орбана кремлевским агентом и вспомнил его слова о том, что "Венгрия граничит с нацией инженеров, Германией и нацией воинов, Россией". В то же время, об Украине он не говорил.

"Для Орбана Украины как политического и исторического явления не существует. Это человек, полностью преданный нарративам РФ. Можем догадываться, какие у него причины держаться этой российской телеги очень сильно".

Мирослав Чех предположил, что в архивах РФ есть то, чего Виктор Орбан боится больше, чем за собственную карьеру.