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Для оправдания агрессии против Украины РФ планирует взорвать Керченский мост, - InformNapalm

11 февраля, 2022 пятница
08:30
война с Россией

Разведывательное сообщество InformNapalm получило данные, что Россия планирует диверсии "под чужим флагом" против своих "имиджевых" объектов для оправдания дальнейшей агрессии в отношении Украины

Об этом сообщил руководитель InformNapalm Роман Бурко.

"Важная информация о проведении со стороны РФ тайных подводно-технических работ в запрещенном для плавания районе транспортного перехода через Керченский пролив. Сегодня InformNapalm от инсайдеров из оккупированного Крыма получил данные, якобы РФ готовится к созданию сasus belli, чтобы оправдать агрессию против Украины. Среди опций спецслужбы РФ рассматривают проведение диверсий "под чужим флагом" против собственных "имиджевых" объектов, в частности, Крымского моста", - написал он.

Роман Бурко отметил, что эту информацию "можно было бы считать очередной попыткой устрашения", но в течение недели из других источников InformNapalm получала сведения, "которые могут дополнять эти предупреждения".

По его словам, сейчас по неопределенным причинам войска РФ проводят в одном из запрещенных для плавания районов подводно-технические работы по очистке морских рассеивающих выходов транспортного перехода через Керченский пролив. Такие работы производятся в условиях строгой конспирации с запретом использовать средства радиосвязи.

Отмечается, что в начале февраля 2022 года на базе 561-го аварийно-спасательного центра РФ, расположенной в Севастополе, испытывали безэкипажное плавсредство неизвестной конструкции. Центр используют не только для подготовки водолазов-спасателей, но и для обучения военных сил специальных операций, а именно боевых пловцов, имеющих навыки уничтожения кораблей и объектов прибрежной инфраструктуры (мосты, причалы и т.д.).

Бурко подчеркнул, что эти действия происходят на фоне мощной информационной кампании России с фейками о "террористических угрозах от Украины".

По его словам, указанная информация дополняет предположение, что РФ готовится к тому, чтобы при необходимости и принятии политического решения осуществить провокацию с подрывом мостовых опор и последующим обвинением в этом Украины.

  • Напомним, 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход к оккупированному Севастополю.
  • МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на блокировку Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений, назвав это ползучей оккупацией моря.
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Керченский мост
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