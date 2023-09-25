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Главная Война с Россией "Для ограничения деятельности в МАГАТЭ нужно только желание": активистка с акции против РФ в Вене
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"Для ограничения деятельности в МАГАТЭ нужно только желание": активистка с акции против РФ в Вене

25 сентября, 2023 понедельник
20:06
Война с Россией

Исключить Россию из МАГАТЭ возможно. Для этого нужна только мотивация и желание самих делегатов

Об этом сообщила экологическая директор ГО SaveDnipro Анастасия Скок, которая находится в Вене с акцией "Россия ядерный террорист".

В понедельник, 25 сентября, в Вене началась 67-я очередная сессия генеральной конференции МАГАТЭ. Делегаты стран-членов могли проголосовать за исключение России из МАГАТЭ. Анастасия Скок сообщила, что с украинской стороны было предложено пять требований.

"У нас есть 5 требований, которые были довольно очевидны. Это удаление россиян с руководящих должностей, создание механизма для взыскания репараций за ядерный терроризм, который совершает РФ на территории Украины. Все эти требования были направлены всем делегатам, которые сегодня присутствовали на голосовании. Есть много инсайдов с этой конференции, и можем видеть постоянное, но постепенное изменение общественного мнения о том, как вообще Россию нужно исключать", - рассказала экологический директор ГО SaveDnipro в эфире телеканала "Еспресо".

По ее словам, диалог возможен, но только при условии, что Россия понесет наказание за свои действия. Одно из таких наказаний – исключение РФ и россиян из всех управляющих органов.

"Мы сегодня говорили с делегатами, имеющими право голоса на этой конференции и спрашивали их мнение о том, считают ли они жизнеспособными эти идеи. Потому что, очевидно, главный нарратив россиян - не пытайтесь ничего сделать, мы как "страны- подписанты" имеем право оставаться в МАГАТЭ. Так вот, это неправда. Мы слышали мнения европейцев, они знают о ситуации российского терроризма и имеют желание ее менять. Единственное, МАГАТЭ - это достаточно бюрократическая структура, единого желания нескольких делегатов может не хватать, это нужно понимать", - резюмировала Анастасия Скок.

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