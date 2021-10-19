Для одобрения транша МВФ советом директоров Украина должна выполнить дополнительные условия, - советник Зеленского

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, передает РБК-Украина.



По словам Устенко, первым условием является принятие изменений в закон об НБУ для повышения независимости регулятора.



Вторым условием Фонда для выделения Украине средств является усиление антикоррупционной инфраструктуры.



"Они (деньги, - ред.) у нас в кармане, как только мы выполняем эти дополнительные обязательства", - сказал Устенко.



По словам советника Зеленского, после выполнения этих условиях вопрос выделения средств может выноситься на ближайшее заседание совета директоров МВФ.

Напомним, миссия МВФ завершила работу в Украине с достижением соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA). Это станет основой для пересмотра программы сотрудничества Советом директоров МВФ и решения о выделении транша по программе Stand-by.

Завершение миссии по первому пересмотру программы позволит Фонду выделить Украине около $700 млн.

Ранее советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Украина до конца года может получить еще два транша от МВФ.