Об этом сообщает заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

Отмечается, что в школах, которые начнут работу с 1 сентября, обязательно должно быть укрытие, куда учащиеся смогут спуститься в случае воздушной тревоги.

Как передает офис президента, школы, в которых будет проводиться офлайн-обучение, должны быть оборудованы укрытием. Если в помещении заведения его не предусмотрено, то укрытие должно быть в 10-минутной доступности.

По словам Тимошенко, украинские школы будут определяться в зависимости от ситуации безопасности в регионе.

Также с условиями пребывания должны ознакомиться родители и опекуны.

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