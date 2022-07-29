Для очного обучения детей в школе либо в 10-минутной доступности от заведения должно быть оборудовано укрытие, - ОПУ
Власти активно проверяют работу, которую проводят учебные заведения для обеспечения безопасности учащихся во время начального процесса
Об этом сообщает заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что в школах, которые начнут работу с 1 сентября, обязательно должно быть укрытие, куда учащиеся смогут спуститься в случае воздушной тревоги.
Как передает офис президента, школы, в которых будет проводиться офлайн-обучение, должны быть оборудованы укрытием. Если в помещении заведения его не предусмотрено, то укрытие должно быть в 10-минутной доступности.
По словам Тимошенко, украинские школы будут определяться в зависимости от ситуации безопасности в регионе.
Также с условиями пребывания должны ознакомиться родители и опекуны.
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