Для обычных болельщиков - просто Шева: Зеленский поздравил Шевченко с днем рождения
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Андрея Шевченко с днем рождения
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Андрей Шевченко сегодня, 29 сентября, празднует свое 45-летие. Президент Украины Владимир Зеленский сделал сообщение в Facebook и поздравил легенду украинского футбола с юбилеем.
"Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего футбола стал номером один. Первый украинец, который выиграл ЛЧ. Первый, кто во времена независимости получил " Золотой мяч ". А как тренер - первый, кто вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы. Для молодого поколения игроков - Андрей Николаевич. Для обычных болельщиков - просто Шева. И сегодня ему 45! В футболе - это только 1-й тайм ", - написал Зеленский.
Андрей Шевченко покинул сборную Украины после Евро-2020, на котором наша национальная команда дошла до четвертьфинала. На посту главного тренера его заменил Александр Петраков.
Шевченко сделал фантастическую карьеру и стал легендой мирового футбола благодаря своей игре в "Динамо", "Милане", "Челси" и сборной Украины. Выиграл "Золотой мяч" и Лигу чемпионов.
- 28 сентября Андрей Шевченко признался, что скучает по временам , которые он провел в итальянском "Милане".
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