Для общенациональной забастовки в Беларуси нужно 138 тыс. участников - активисты на встрече с Тихановською

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



Как сообщает официальный телеграмм-канал политика, на встрече они договорились начать подготовку создания забастовочного фонда, необходимого для финансовой поддержки протестующих среди рабочих.



Читайте также: Лукашенко говорит белорусам как питаться: "Сахара посыпьте, водой побрызгайте"



Кроме того, независимое белорусское "Рабочее движение" в ближайшее время запустит свой YouTube-канал, где можно будет узнать о работе движения, о забастовке как таковой и "почему на этот раз он сработает". Также на канале будут освещать расследования фактов произвола и коррупции администрации госпредприятий.



Пока же следить за новостями "Движения" можно по этой ссылке.







"Активисты назвали количество людей, необходимых для общенациональной забастовки - 138 тысяч человек, которые собираются через чат бот @stachka_by_bot", - отмечается в сообщении.



Читайте также: Николай Княжицкий в Польше провел встречу со Светланой Тихановской



"Каждый работающий человек Беларуси может вступить в "Рабочее движение", где собираются не только заводчане, но вообще все, кто работает в Беларуси. Рабочие знают, что забастовка - это главный ненасильственный способ оставить режим (Лукашенко, - ред.) в прошлом", - говорят в профсоюзе.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb