Для общенациональной забастовки в Беларуси нужно 138 тыс. участников - активисты на встрече с Тихановською
На этой неделе законно избранная и признанная мировым сообществом глава белорусского государства Светлана Тихановская встретилась с представителями "Рабочего движения" (бел. "Рабочы движение") Дмитрием Титом, Сергеем Войтехович, Юрием Рововым
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Как сообщает официальный телеграмм-канал политика, на встрече они договорились начать подготовку создания забастовочного фонда, необходимого для финансовой поддержки протестующих среди рабочих.
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Кроме того, независимое белорусское "Рабочее движение" в ближайшее время запустит свой YouTube-канал, где можно будет узнать о работе движения, о забастовке как таковой и "почему на этот раз он сработает". Также на канале будут освещать расследования фактов произвола и коррупции администрации госпредприятий.
Пока же следить за новостями "Движения" можно по этой ссылке.
"Активисты назвали количество людей, необходимых для общенациональной забастовки - 138 тысяч человек, которые собираются через чат бот @stachka_by_bot", - отмечается в сообщении.
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"Каждый работающий человек Беларуси может вступить в "Рабочее движение", где собираются не только заводчане, но вообще все, кто работает в Беларуси. Рабочие знают, что забастовка - это главный ненасильственный способ оставить режим (Лукашенко, - ред.) в прошлом", - говорят в профсоюзе.
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