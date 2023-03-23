Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Согласно сообщению, в январе 2023 года были введены в эксплуатацию две лавы, в феврале – три. Еще одну лаву на угледобывающих предприятиях компании ввели в работу в марте.

"Для того чтобы иметь уголь для теплоэлектростанций в октябре-ноябре, нужно вводить лавы весной. Поэтому уже сейчас шахтеры работают 24/7 для того, чтобы обеспечить ТЭС углем во время следующего, не менее сурового, отопительного сезона", - сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что помогали государственным ТЭС пройти ушедший отопительный сезон. Для этого было отгружено более 120 тысяч тонн угля.