Для обеспечения украинских ТЭС углем ДТЭК ввел в работу 6 новых лав
В январе-марте шахтеры ввели в работу шесть новых лав, что позволит поддержать необходимые для устойчивой работы украинских ТЭС темпы добычи угля
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Согласно сообщению, в январе 2023 года были введены в эксплуатацию две лавы, в феврале – три. Еще одну лаву на угледобывающих предприятиях компании ввели в работу в марте.
"Для того чтобы иметь уголь для теплоэлектростанций в октябре-ноябре, нужно вводить лавы весной. Поэтому уже сейчас шахтеры работают 24/7 для того, чтобы обеспечить ТЭС углем во время следующего, не менее сурового, отопительного сезона", - сообщили в ДТЭК.
В компании отметили, что помогали государственным ТЭС пройти ушедший отопительный сезон. Для этого было отгружено более 120 тысяч тонн угля.
- В ДТЭК оценили разрушение энергетического оборудования в результате российских обстрелов в 6 млрд гривен.
- 9 марта российские оккупанты атаковали три ТЭС .
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