"Для обеспечения правопорядка": оккупанты привезли в Скадовск 300 ранее судимых
В временно оккупированный Скадовск на Херсонщине захватчики привезли около 300 ранее судимых, якобы для обеспечения правопорядка
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
"Во временно оккупированный Скадовск прибыло подразделение численностью около 300 ранее судимых людей из РФ, якобы для обеспечения правопорядка. В то же время некоторые находившиеся в городе боевые подразделения постепенно выводят из населенного пункта на территорию Автономной республики Крым", - отметил он.
- Напомним, ранее Генштаб отчитывался, что во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье представители ФСБ ограничили посещение лесных зон: замеченных проверяют и берут на контроль, а также следят за не имеющими паспорта РФ.
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