Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"Во временно оккупированный Скадовск прибыло подразделение численностью около 300 ранее судимых людей из РФ, якобы для обеспечения правопорядка. В то же время некоторые находившиеся в городе боевые подразделения постепенно выводят из населенного пункта на территорию Автономной республики Крым", - отметил он.