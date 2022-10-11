Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"По состоянию на данный момент погибли 19 человек, травмированы 105 человек. Более 1000 спасателей и более 120 единиц техники были привлечены. Повреждены объекты инфраструктуры в 13 областях. Частично было повреждено энергоснабжение в 15 областях", - отметил Хорунжий.

По его словам, повреждено 195 объектов – 45 частных, 29 многоэтажных домов, 96 домов другого назначения.

"Для обеспечения электроснабжения ГСЧС привлекла 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры", - добавил Хорунжий.

По состоянию на 10 октября Россия перебросила в Беларусь 32 дрона-камикадзе "Shahed-136", к 14 октября планируется завезти еще 8

Министерство иностранных дел РФ перечислило условия, при которых якобы возможно применение ядерного оружия

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb