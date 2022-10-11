Для обеспечения электроснабжения ГСЧС привлекла 22 электростанции, - пресс-офицер ГСЧС Украины Хорунжий
Пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий сообщил, что в результате массированных обстрелов, произошедших 10 октября, повреждено 195 объектов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"По состоянию на данный момент погибли 19 человек, травмированы 105 человек. Более 1000 спасателей и более 120 единиц техники были привлечены. Повреждены объекты инфраструктуры в 13 областях. Частично было повреждено энергоснабжение в 15 областях", - отметил Хорунжий.
По его словам, повреждено 195 объектов – 45 частных, 29 многоэтажных домов, 96 домов другого назначения.
"Для обеспечения электроснабжения ГСЧС привлекла 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры", - добавил Хорунжий.
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