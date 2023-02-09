Для нового наступления Россия подготовила значительно большие силы, чем год назад, - Foreign Policy
Российские оккупанты уже подготовили для будущего наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей, 300 вертолетов и 300 тыс. военных
Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника на условиях анонимности.
"Россия начала вооружаться и окапываться для будущего наступления. По оценкам украинских военных, Россия уже имеет 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня советских времен, таких как "Град" и "Смерч". вертолетов, готовых к новой волне атак", - говорится в статье.
По оценкам украинских официальных лиц, численность русских войск в Украине превысила 300 000 человек.
Пока российское присутствие в Украине значительно превышает силы вторжения, которые президент России Владимир Путин использовал в феврале 2022 года, и в этот раз они сконцентрированы на востоке Украины.
По словам высокопоставленного американского военного чиновника, Пентагон назвал российские войска, которые уже были переброшены на поле боя "плохо оснащенными, плохо обученными и собранными на скорую руку".
Пентагон считает, что Кремль начал отправлять десятки тысяч военных, чтобы заменить потери, понесенные в боях за города Бахмут и Соледарь на Донбассе, но в Киеве убеждены, что Путин может пойти еще дальше, мобилизовав новые войска до 24 февраля.
Украинский чиновник также сказал, что Киев ожидает "в ближайшие 10 дней новое, огромное вторжение".
Аналитики ожидают, что назревающее наступление будет сосредоточено на востоке Украины.
По оценкам американских и западных официальных лиц, около 200 000 российских военнослужащих были убиты или ранены в боях в Украине.
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