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Для нового наступления из Беларуси нужна тяжелая техника и профессиональные военные, этого там нет, - военный эксперт

12 декабря, 2022 понедельник
18:17
война с Россией

Чтобы организовать новое наступление с территории Беларуси, россиянам необходимо собрать 120-150 тыс. войск с профессиональными военными и тяжелой техникой

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Я не верю в то, что будет нанесен удар со стороны Беларуси. С технической точки зрения для этого удара нужно собрать группировку в 120-150 тыс. солдат с тяжелой техникой, которой там не видно. Чмобиков нужно разбавить более-менее серьезными боеспособными военными частями - российскими ВДВ, морской пехотой. Этого там нет", - отметил он.

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Нарожный отметил, что фиксируется перемещение тяжелой техники из Беларуси, едущей в сторону Донбасса.

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"Пока совсем другая ситуация. На границе с Беларусью сосредоточены очень серьезные наши войска, вся граница заминирована. Там всего 3-4 дороги, по которым сможет передвигаться большое количество техники - они будут достаточно быстро перекрыты. Если они пойдут в эту самоубийственную атаку, то оккупанты остановятся где-то на границе и в реках и болотах Черниговской и Ровенской области, где их будут успешно топить наши войска", - считает эксперт.

  • 27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
  • 30 ноября в ГУР заявили, что не видят признаков формирования наступательной группировки в Беларуси, но угроза сохраняется
  • 3 декабря Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение "обеспечения региональной безопасности". В ISW отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси, чтобы продолжить давление на него для дальнейшей поддержки Минском российской агрессии против Украины.
  • 6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке".
  • Уже на следующий день украинский Генштаб сообщал , что среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства.
  • 12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.

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