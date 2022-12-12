Для нового наступления из Беларуси нужна тяжелая техника и профессиональные военные, этого там нет, - военный эксперт
Чтобы организовать новое наступление с территории Беларуси, россиянам необходимо собрать 120-150 тыс. войск с профессиональными военными и тяжелой техникой
Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
"Я не верю в то, что будет нанесен удар со стороны Беларуси. С технической точки зрения для этого удара нужно собрать группировку в 120-150 тыс. солдат с тяжелой техникой, которой там не видно. Чмобиков нужно разбавить более-менее серьезными боеспособными военными частями - российскими ВДВ, морской пехотой. Этого там нет", - отметил он.
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Нарожный отметил, что фиксируется перемещение тяжелой техники из Беларуси, едущей в сторону Донбасса.
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"Пока совсем другая ситуация. На границе с Беларусью сосредоточены очень серьезные наши войска, вся граница заминирована. Там всего 3-4 дороги, по которым сможет передвигаться большое количество техники - они будут достаточно быстро перекрыты. Если они пойдут в эту самоубийственную атаку, то оккупанты остановятся где-то на границе и в реках и болотах Черниговской и Ровенской области, где их будут успешно топить наши войска", - считает эксперт.
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