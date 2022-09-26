Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Они находятся там в хороших условиях, под личной, скажем так, гарантией Президента Турции. Для них были созданы все условия относительно безопасной нормальной жизни, насколько это возможно. И единственное условие, которое было применено к ним в рамках обмена военнопленными, - это ограничение и запрет на возвращение в Украину, пока идет война в нашем государстве с РФ", - сказал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что нет деления военнопленных на более и менее приоритетных. Власти занимаются вопросом возвращения и военнослужащих с острова Змеиный, и нацгвардейцев, захваченных в Чернобыльской зоне, а также гражданских заложников, которые получили приговоры РФ от 15 до 19 лет заключения.