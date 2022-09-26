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Главная война с Россией "Для них создали все условия": омбудсмен о пребывании командиров "Азова" в Турции

"Для них создали все условия": омбудсмен о пребывании командиров "Азова" в Турции

26 сентября, 2022 понедельник
21:42
война с Россией

Командиры полка "Азов", освобожденные на прошлой неделе во время обмена пленных между Украиной и Россией, находятся в Турции в безопасных условиях

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Они находятся там в хороших условиях, под личной, скажем так, гарантией Президента Турции. Для них были созданы все условия относительно безопасной нормальной жизни, насколько это возможно. И единственное условие, которое было применено к ним в рамках обмена военнопленными, - это ограничение и запрет на возвращение в Украину, пока идет война в нашем государстве с РФ", - сказал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что нет деления военнопленных на более и менее приоритетных. Власти занимаются вопросом возвращения и военнослужащих с острова Змеиный, и нацгвардейцев, захваченных в Чернобыльской зоне, а также гражданских заложников, которые получили приговоры РФ от 15 до 19 лет заключения.

  • 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.
  • Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов.
  • СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленников.
  • 24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров Азовстали, а договорились только о пяти.
  • Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находятся в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждаются в помощи.
  • Жена пленника Лилия Ступина рассказала, что еще около 700 бойцов "Азова" остаются в плену, а Красный Крест советует семьям пленных только молиться.

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Мир
Россия
Турция
пленние
обмен пленными
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