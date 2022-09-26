"Для них создали все условия": омбудсмен о пребывании командиров "Азова" в Турции
Командиры полка "Азов", освобожденные на прошлой неделе во время обмена пленных между Украиной и Россией, находятся в Турции в безопасных условиях
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Они находятся там в хороших условиях, под личной, скажем так, гарантией Президента Турции. Для них были созданы все условия относительно безопасной нормальной жизни, насколько это возможно. И единственное условие, которое было применено к ним в рамках обмена военнопленными, - это ограничение и запрет на возвращение в Украину, пока идет война в нашем государстве с РФ", - сказал омбудсмен.
Лубинец подчеркнул, что нет деления военнопленных на более и менее приоритетных. Власти занимаются вопросом возвращения и военнослужащих с острова Змеиный, и нацгвардейцев, захваченных в Чернобыльской зоне, а также гражданских заложников, которые получили приговоры РФ от 15 до 19 лет заключения.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.
- Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов.
- СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленников.
- 24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров Азовстали, а договорились только о пяти.
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