"Для него было самым главным переехать в другую страну": агент объяснил, почему Кендзера покинул "Динамо"

Об этом сообщает SportoweFakty.

"Он тренировался и жил в месте, где идут регулярные боевые действия, где летают беспилотники, бомбардировки города. Это имело огромное влияние на его психику и функционирование. Мы сделали все, чтобы найти Томашу клуб в стране, где он мог бы сосредоточиться только на выступлениях на поле. Для нас и для него самое главное то, что он сменил страну и больше не в центре войны", - сказал футбольный агент Шимон Пакановский.

Томаш Кендзер играл за "Динамо" с 2017 года. Следующие полгода поляк проведет в аренде в греческом ПАОКе. В этом сезоне защитник сыграл 18 матчей и отдал 2 ассиста.

Из "Динамо" Кендзера выиграл УПЛ и дважды брал Кубок Украины. В общей сложности провел за киевский клуб 198 матчей, забил 7 голов и отдал 20 ассистов.

Transfermarkt оценивает поляка в 3,5 млн. евро.

31 января центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный перешел в английский "Борнмут".

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