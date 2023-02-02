"Для него было самым главным переехать в другую страну": агент объяснил, почему Кендзера покинул "Динамо"
Польский защитник Томаш Кендзера очень хотел покинуть киевское "Динамо" из-за войны в Украине
Об этом сообщает SportoweFakty.
"Он тренировался и жил в месте, где идут регулярные боевые действия, где летают беспилотники, бомбардировки города. Это имело огромное влияние на его психику и функционирование. Мы сделали все, чтобы найти Томашу клуб в стране, где он мог бы сосредоточиться только на выступлениях на поле. Для нас и для него самое главное то, что он сменил страну и больше не в центре войны", - сказал футбольный агент Шимон Пакановский.
Томаш Кендзер играл за "Динамо" с 2017 года. Следующие полгода поляк проведет в аренде в греческом ПАОКе. В этом сезоне защитник сыграл 18 матчей и отдал 2 ассиста.
Из "Динамо" Кендзера выиграл УПЛ и дважды брал Кубок Украины. В общей сложности провел за киевский клуб 198 матчей, забил 7 голов и отдал 20 ассистов.
Transfermarkt оценивает поляка в 3,5 млн. евро.
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