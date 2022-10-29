Об этом депутат Европарламента Виола фон Крамон рассказала в эфире телеканала Еспресо.

"Я думаю, что для настоящей поддержки Украины на военном уровне нам нужно принять это решение по танкам "Леопард" как можно быстрее, поскольку они вместе с другими системами могут кардинально изменить ситуацию. Я хотела бы, чтобы канцлер, его консультанты и его советник имели другую позицию" по этому вопросу", - сказала она.

Депутат Европарламента отметила, что Украина сможет использовать "леопарды" в войне против России, поскольку технологически развита на хорошем уровне.

"Мы изо всех сил педалируем, потому что понимаем, что для Украины это была бы мощная помощь, ведь ваша страна достаточно технологически развита, чтобы иметь дело с этим оружием, но сейчас до сих пор неясно, когда это оружие может быть экспортировано в Украину", - добавила она.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство Германии выразило вместо аргументов лишь абстрактные страхи и отговорки, почему они не могут передать Украине боевую технику.

Правительственная коалиция Германии приняла решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных нужно длительное время.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев убежден, что Германия решится на поставку Украине бронированной техники и танков Leopard .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb