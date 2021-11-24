Для нас матч с "Зарей", как финал, - Моуринью о встрече с украинцами в Лиге конференций
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился ожиданиями, что для него матч против "Зари" в Лиге конференций - как финал
Об этом сообщает Football Italia.
"Если победим "Зарю" – останемся в игре. Если проигрываем – вылетим. Ничья еще оставляет нам шансы. Для нас это будет как финал. Сложно играть в серии А и Лиге конференций одновременно, но это проблема, которую хочется иметь", – сказал Жозе Моуринью.
После 4 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 7 набранных пунктов. "Бодо-глимт" сенсационно возглавляет группу C с 8 очками.
У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.
В 5-м туре "Заря" сыграет против "Ромы" в Риме. Матч состоится завтра, 25 ноября. Начало в 22:00.
- 4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.
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